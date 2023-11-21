"Ъ": кабмин ужесточает контроль за зарубежными операциями компаний РФ

В частности, российские резиденты должны будут ежеквартально отчитываться в налоговую о движении денежных средств за рубеж, передает газета

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Правительство России утвердило постановление с новыми требованиями к раскрытию отчетности российских компаний о зарубежных операциях. В частности, российские резиденты должны будут ежеквартально отчитываться в налоговую о движении денежных средств за рубеж, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Как сообщает издание, документ был утвержден "в целях реализации мер по повышению сбалансированности валютного рынка". Согласно обновленным правилам, российские резиденты будут обязаны ежеквартально направлять в налоговые органы информацию о зарубежных операциях и финансовых активах на иностранных счетах или с использованием зарубежных электронных средств платежа от 600 тыс. рублей. Кроме того, в налоговую необходимо будет предоставлять данные о выручке, оставляемой на счетах за рубежом, а также "о третьих лицах, которых участвуют во взаиморасчетах по внешнеэкономической деятельности".

Сейчас российские компании и индивидуальные предприниматели при наличии движения денежных средств должны отчитываться только о зачислениях и списаниях по счету, указывая лишь коды операции, уточняет "Коммерсантъ". Теперь нужно будет указывать также объем списаний и зачислений средств за квартал как в наличной, так и безналичной форме в рамках контракта с указанием его "уникального кода".

"Эта информация позволяет налоговым органам отслеживать объемы иностранной валюты, остающейся на счетах экспортеров в иностранных банках, что в свою очередь будет способствовать обеспечению прозрачности контроля за внешнеторговыми операциями экспортеров", - пояснили газете в Министерстве финансов РФ.

Как уточняет издание, постановление было подписано в рамках реализации положений указа президента РФ Владимира Путина "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)".