В бюджет Камчатки поступило более 413 млн рублей из федеральной казны

Деньги направят на мероприятия планов соцразвития и строительство котельной для нового микрорайона в Петропавловске-Камчатском

ТАСС, 21 ноября. Депутаты Законодательного собрания Камчатского края приняли поправки в бюджет 2023 года, которые позволят направить 413,6 млн рублей федеральных средств на мероприятия планов соцразвития и строительство котельной для нового микрорайона в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщила пресс-служба законодательного собрания.

"На 26-й сессии Законодательного собрания Камчатского края депутаты утвердили изменения в закон о краевом бюджете на 2023 год и плановый период до 2025 года. Необходимость поправок была вызвана поступлением дополнительных средств из федерального бюджета в размере 413,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснил председатель комитета по бюджету краевого парламента Дмитрий Коростелев, средства являются целевыми и предназначены для реализации мероприятий планов социального развития в регионах Дальневосточного федерального округа.

"Один из важнейших проектов, который будет реализован в Петропавловске-Камчатском в ближайшие годы, - это строительство микрорайона Северный. Поэтому полученные средства будут направлены на строительство котельной на газе для теплоснабжения этого нового микрорайона, а также жилого комплекса на улице Тушканова", - цитирует Коростелева пресс-служба Заксобрания.