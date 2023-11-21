Росатом планирует открыть в Татарстане на базе вуза центр аддитивных технологий

Первый этап могут реализовать уже в следующем году, сообщил гендиректор "Русата" Илья Кавелашвили

КАЗАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Компания "Русатом - аддитивные технологии" ("Русат", входит в топливный дивизион Росатома - ТВЭЛ) планирует открыть центр аддитивных технологий в Татарстане. Первый этап может быть реализован уже в следующем году, сообщил ТАСС генеральный директор "Русата" Илья Кавелашвили на полях V лидер-форума "Аддитивные технологии - новая реальность".

"[Глава Татарстана Рустам Минниханов] поддержал создание такого центра в Татарстане. Он сказал, что готов оказать всяческую поддержку. <...> Вопрос непростой, но есть понимание. Раис считает, что это хорошая идея, когда компетенции недешевые, сложные <...> соберутся в одном месте. В это место начнут приходить все предприятия республики", - сказал Кавелашвили.

Спикер отметил, что центр в Татарстане, скорее всего, будет создан в два этапа. "Первый этап - такой научный, образовательный. И, скорее всего, это будет [взят] КНИТУ-КАИ за базу. Следующим этапом, как только пул потенциальных заказчиков появится <...>, уже создание полноценного производства, производственного участка", - сказал Кавелашвили.

Первый этап, по его словам, реально реализовать в следующем году. "Проблема теперь ресурсная. У нас в проработке 10 вузов, это будет уже 11", - сказал Кавелашвили, отметив что Росатом заинтересован в паритетном участии в проекте госкорпорации и региона.

ООО "Русат" - специализированная компания-интегратор атомной отрасли в области аддитивных технологий (трехмерной печати). Деятельность компании сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство (в том числе в части организации центров производства).