Эксперт уверен, что Россия должна быть частью ВРЭП

Директор Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете Фэн Шаолэй считает, что углубление сотрудничества РФ и КНР станет значительной движущей силой превращения Западно-Тихоокеанского региона в новую зону взаимодействия по направлению Север - Юг

ШАНХАЙ, 21 ноября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Россия должна принимать участие во Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), появление которого показывает, что Западно-Тихоокеанский регион превращается в новую зону экономического сотрудничества по направлению Север - Юг. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС директор Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете Фэн Шаолэй.

"Исторический выбор России развиваться на Восток, возможно, также должен быть связан с различными процессами регионального сотрудничества, однако это займет некоторое время. Постепенное открытие Северного морского пути и перспективы дальнейшего развития Азиатского региона указывают на то, что формируется в перспективе новая модель перестройки глобальной логистики и торговли. Появление ВРЭП показывает, что Западно-Тихоокеанский регион постепенно превращается в новую зону экономического сотрудничества по направлению Север - Юг. Такой грандиозный процесс не может быть подвержен геополитическим потрясениям и не может быть не переплетен с процессом продвижения России на Восток, и еще более невозможно, чтобы Россия отсутствовала в этом процессе регионального сотрудничества", - считает эксперт.

Значительной движущей силой этого процесса, полагает он, должно стать углубление российской-китайского сотрудничества. Несмотря на то, что кризис все еще существует, основа для осторожного оптимизма заключается в том, что его можно преодолеть, найти компромисс и увидеть огромные возможности, скрытые кризисом, указал Фэн Шаолэй.

Соглашение о ВРЭП подписали в ноябре 2020 года страны АСЕАН и пять крупнейших торгово-экономических партнеров блока: Япония, Австралия, Китай, Новая Зеландия и Республика Корея. Это соглашение образует крупнейшую в мире зону свободной торговли с примерно $2,2 млрд потребителями и объемом ВВП в $28 трлн, что составляет более 32% от общего мирового объема ВВП. По прогнозам специалистов, к 2050 году общий ВВП стран ВРЭП может вырасти до $100 трлн.