Компания "Ак Барс" планирует применять 3D-печать для производства деталей в судостроении

КАЗАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Судостроительная корпорация "Ак Барс" работает над вопросом использования 3D-печати в судостроении. На судостроительном заводе им. Горького планируют провести модернизацию для возможности применения аддитивных технологий, сообщил ТАСС генеральный директор корпорации Ренат Мистахов на полях V лидер-форума "Аддитивные технологии - новая реальность".

"Аддитивные технологии - за ними будущее. Не только в медицине, еще что-то, но и в судостроении. По этой причине те детали, которые сложно изготовить, отлить или сделать [методом] поковки, мы планируем делать на аддитивных технологиях", - сказал Мистахов.

Он отметил, что предприятие на сегодняшний день имеет возможность самостоятельно изготавливать порошки из различных титановых сплавов, а также производить на их основе детали методом 3D-печати. "Мы провели работу с нашими ведущими вузами, институтами, которым мы все это показали, рассказали. <...> Теперь формируется стратегия, потому что все это требует капитализации", - сказал Мистахов, отметив, что главной задачей на данный момент является поиск рынка сбыта будущей продукции. В частности, аддитивные технологии планируется применять в сферах медицины, авиастроения, машиностроения и др.

По его словам, компания рассчитывает в 2024 -2025 годах провести модернизацию титанового цеха, где сейчас можно изготавливать детали весом до 4 тонн. "Мы хотели бы идти двумя путями модернизации. <...> Это литье. <...> А второй, параллельно мы хотели бы идти на мелких деталях. <...> Аддитивные технологии - это тот процесс, который может идти параллельно. Литье и аддитивные технологии", - сказал Мистахов.

Отмечается, что сейчас мелкие титановые отливки изготавливаются методом литья по выплавляемым моделям. Эти отливки планируется перевести на аддитивные технологии, что снизит сроки изготовления деталей.

АО "Зеленодольский завод имени A. M. Горького" является одним из крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России. Верфь построила свыше 1,5 тыс. судов, в том числе около 600 военных. Завод входит в судостроительную корпорацию, созданную на базе холдинга "Ак Барс" в Татарстане.