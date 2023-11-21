21 ноября, 04:03

В Якутии благодаря соцконтрактам открыли бизнес свыше 5 тыс. семей

ЯКУТСК, 21 ноября. /ТАСС/. Количество семей, открывших в этом году собственный бизнес в Якутии благодаря соцконтрактам, превысило 5 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Более 5 100 семей в Якутии получили возможность в этом году открыть собственное дело или развить личное подсобное хозяйство благодаря социальным контрактам. Направления деятельности различны - от открытия собственного кафе до разведения кур на приусадебном участке", - говорится в распространенном сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, за 5 лет заключили соцконтракты более 15 тыс. хозяйств в республике, в том числе семьи с детьми. "Соцконтракт - это один из ключевых инструментов поддержки в Якутии. Он позволяет открыть собственное дело, расширить подсобное хозяйство, решить проблему дохода в трудной жизненной ситуации", - отметили в правительстве.

Особенность социального контракта - индивидуальный подход к каждому: от выхода из кризисного материального положения до сопровождения на всех этапах реализации собственного дела. Воспользоваться социальным контрактом могут семьи с детьми и граждане с доходами ниже прожиточного минимума. Размер социального контракта на открытие собственного дела и на ведение личного подсобного хозяйства в сентябре этого года в Якутии был увеличен до 500 тыс. рублей. Для поиска работы и открытия собственного дела также предусмотрено обучение в размере до 30 тыс. рублей. 

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