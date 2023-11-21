Средняя мощность DDoS-атак на Россию снизилась более чем вчетверо

Это свидетельствует о том, что злоумышленники перешли с точечных на массовые атаки российских компаний, считают эксперты "Солар"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Усредненная мощность одной DDoS-атаки на российские структуры снизилась почти в 4,5 раза в III квартале 2023 года - показатель остановился на 0,6 Гбит/c, при этом во II квартале он достиг 2,6 Гбит/c. Но, как сообщили ТАСС в компании "Солар", максимальная мощность атак увеличилась до показателей годичной давности, и все это свидетельствует о желании атакующих навредить как можно большему числу компаний России.

DDoS ставит перед собой цель вывести из строя систему, сделав ее недоступной для конечных пользователей, часто - обычных потребителей. Согласно проанализированным данным по атакам за июль - сентябрь 2023 года, в "Соларе" пришли к выводу, что злоумышленники перешли на массовые DDoS-атаки, меньше времени уделяя точечным атакам на конкретные предприятия.

Это подтверждают полученные данные - средняя мощность одной атаки спустилась с 2,6 Гбит/c ранее до 0,6 Гбит/c, но выросла максимальная мощность - до 280 Гбит/c. Максимальные показатели в III квартале 2023 года достигли уровня того же периода в 2022 году, который считается рекордным по числу и мощности атак на Россию.

Число DDoS-атак уже в сравнении со II кварталом выросло в два раза, до 41 тыс. за месяц. И как прогнозирует глава направлений WAF и anti-DDoS "Солара" Алексей Пашков, к концу 2023 года число таких атак в сравнении с летом вырастет минимум в 1,5 раза. Названы и самые атакуемые регионы РФ за июль-сентябрь: Урал (31,2% всех DDoS-атак) и Москва (23,3%). Самая продолжительная атака в 2023 году длилась более девяти месяцев - 277 дней, с января по сентябрь.