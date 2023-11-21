21 ноября, 04:13,
обновлено 21 ноября, 04:42
Колебания курса рубля

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 88 рублей впервые с 30 июня

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Курс доллара опустился во вторник на Мосбирже ниже 88 рублей впервые с 30 июня, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 07:10 мск, доллар снижался на 0,54%, до 87,92 рубля.

К 07:19 мск доллар замедлил снижение и находился на уровне 88,04 рубля (-0,41%). В то же время евро потерял 0,2%, опускаясь до 96,51 рубля, юань рос на 0,08%, до 12,328 рубля.

 

Курс евро на Московской бирже опустился в ходе торгов во вторник ниже 96 рублей впервые с 30 июня. По данным на 07:00 мск, евро снижался на 0,97% и торговался на уровне 95,76 рубля.

К 07:19 мск курс евро замедлил снижение, до 96,51 рубля (-0,2%). В то же время доллар терял 0,41%, опускаясь до 88,04 рубля, а юань находился на уровне 12,328 рубля (+0,08%).

В новость были внесены изменения (07:42 мск) - приводится с исправлением валюты по тексту, верно - евро. 

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация