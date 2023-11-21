Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 88 рублей впервые с 30 июня

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Курс доллара опустился во вторник на Мосбирже ниже 88 рублей впервые с 30 июня, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 07:10 мск, доллар снижался на 0,54%, до 87,92 рубля.

К 07:19 мск доллар замедлил снижение и находился на уровне 88,04 рубля (-0,41%). В то же время евро потерял 0,2%, опускаясь до 96,51 рубля, юань рос на 0,08%, до 12,328 рубля.

Курс евро на Московской бирже опустился в ходе торгов во вторник ниже 96 рублей впервые с 30 июня. По данным на 07:00 мск, евро снижался на 0,97% и торговался на уровне 95,76 рубля.

К 07:19 мск курс евро замедлил снижение, до 96,51 рубля (-0,2%). В то же время доллар терял 0,41%, опускаясь до 88,04 рубля, а юань находился на уровне 12,328 рубля (+0,08%).

В новость были внесены изменения (07:42 мск) - приводится с исправлением валюты по тексту, верно - евро.