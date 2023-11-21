Количество госторгов для малого бизнеса увеличилось на 9,3%

Согласно результатам исследования "Контур. Торгов", с начала года провели 1,111 млн процедур

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Заказчики увеличили количество торгов для субъектов малого бизнеса на 9,3%, до 1,1 млн процедур в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Контур. Торгов", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Количество госторгов по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ для СМП увеличилось на 9,3% - с 1,016 млн до 1,111 млн процедур, если сравнивать показатели за 10 месяцев текущего и прошлого года. За тот же период 2022 года доля закупок, публикуемых только для СМП, составляла 37% от общего объема тендеров, а в этом году она увеличилась до 38%. Затраты госзаказчиков на закупки малого бизнеса также выросли - с 1,32 трлн до 1,4 трлн рублей", - говорится в исследовании.

Также растут коммерческие закупки по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ, публикуемые для субъектов малого и среднего бизнеса (МСП). Если сравнивать 2023 год с аналогичным периодом прошлого года, то количество торгов выросло на 12% - с 375 тыс. до 421 тыс. процедур. С января по ноябрь 2022 года доля закупок, опубликованных только для МСП, составляла 28%, а в этом году она выросла до 32%. При этом госкомпании снизили расходы на закупки для МСП - с 1,7 трлн до 1,64 трлн рублей.

Рост закупок для МСП происходит на фоне увеличения количества таких организаций. С января по ноябрь, по данным налоговой службы, количество субъектов МСП выросло на 4% или на 246 тыс. компаний. "Госзакупки - это источник стабильного дохода для малого и среднего бизнеса, власти поддерживают МСП и усиливают преференции для них. Так, в июле 2023 года субъекты РФ предложили поднять квоту на закупки для СМП по 44-ФЗ с 25% до 30%", - поясняет эксперт "Контур. Торгов" Василий Данильчик.