На Камчатке приняли бюджет на 2024 год с дефицитом в 4,9 млрд рублей

Планируемые доходы утвердили в объеме 93 млрд 662,4 млн рублей

ТАСС, 21 ноября. Депутаты Законодательного собрания Камчатского края приняли закон о доходах и расходах краевого бюджета на 2024 год с дефицитом в 4,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба законодательного собрания.

"В 2024 году прогнозируемый объем доходов бюджета - 93 млрд 662,4 млн рублей; объем расходов - 98 млрд 579 млн рублей; дефицит краевого бюджета - 4 млрд 916,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Доходы на 2025 год утверждены в размере 82 млрд 153,4 млн рублей, расходы - 82 млрд 230,9 млн рублей, дефицит - 77,5 млн рублей. В 2026 году доходы бюджета превысят 85 млрд рублей, расходы - 84,7 млрд рублей, а профицит краевого бюджета - 339,6 млн рублей.

"Для нас было очень важно, чтобы бюджет 2024 года содержал основные положения и обеспечивал жизнедеятельность в регионе. Речь идет о заработной плате бюджетникам с плановым повышением, о мерах социальной поддержки, о нормальной работе всей инфраструктуры, об обеспечении теплом, светом, транспортными услугами, доступной и качественной медицинской помощью. При этом сохранено финансирование начатых ранее инвестиционных проектов с тем, чтобы они были завершены и работали на благо жителей Камчатского края. До вынесения на сессию проект бюджета детально обсуждался с органами исполнительной власти, на заседаниях постоянных комитетов, были проведены публичные слушания, на которых было сформировано более 50 пунктов рекомендаций. И при дальнейшем пополнении бюджета мы постараемся направить финансирование на их выполнение", - сказала председатель регионального парламента Ирина Унтилова.

В краевом бюджете 2024 года запланировано финансирование 26 государственных программ, охватывающих все сферы социально-экономической жизни Камчатского края. Общий объем средств, которые направят на реализацию госпрограмм, составит 98 млрд 579 млн рублей, что на 5,6% больше плановых назначений 2023 года.

Также предусмотрена инвестиционная программа, включающая более 90 объектов, в том числе здание краевого театра кукол, новый корпус школы №40 в Петропавловске-Камчатском, здание школы в Елизово и другие. На реализацию инвестиционных мероприятий в 2024 году предусмотрено 8 млрд 959,4 млн рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 6 млрд 491,1 млн рублей.