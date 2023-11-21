21 ноября, 04:33

На Сахалине на проект благоустройства территорий детсадов направят более 1 млрд рублей

В течение пяти лет в регионе планируют провести работы в 97 дошкольных образовательных учреждениях

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Объем финансирования проекта "Счастливое детство", который стартует в Сахалинской области в 2024 году, составит более 1,1 млрд рублей. Об этом во вторник сообщила министр финансов региона Ольга Лопатина на общественных обсуждениях островного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

"С 2024 года <...> в области стартует новый проект "Счастливое детство". <...> Всего на проект "Счастливое детство" в предстоящую трехлетку запланирован 1 млрд 165 млн рублей", - рассказала министр.

По словам Лопатиной, по новому проекту за счет средств регионального бюджета будут благоустроены территории 18 детских садов в 2024 году, в плановом периоде - территории еще 40 детских садов. Всего по проекту в течение пяти лет планируется благоустроить территории 97 дошкольных образовательных учреждений Сахалина и Курил.

Ранее сообщалось, что доходы областного бюджета в 2024 году запланированы в объеме 178,4 млрд рублей, в 2025 году - 172,2 млрд рублей, а в 2026 году - 159,9 млрд рублей. Расходы на 2024 год прогнозируются в сумме 217,4 млрд рублей. На плановый период 2025 и 2026 годов - 197 и 183,3 млрд рублей соответственно. Проект бюджета сформирован с дефицитом, который будет планово сокращаться. В 2024 году он составит 38,9 млрд рублей, в 2025 году - 24,8 млрд рублей, в 2026 году - 23,4 млрд рублей. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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