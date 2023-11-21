В ЕАО выделят 9 млн рублей на индексацию пяти мер соцподдержки

Индексацию провели в соответствии с уровнем официальной инфляции, за исключением нормативов на питание студентов из числа детей-сирот и с ограниченными возможностями здоровья

ТАСС, 21 ноября. Парламент Еврейской автономной области (ЕАО) утвердил индексацию пяти социальных выплат в следующем году, на это в региональном бюджете выделено около 9 млн рублей. Об этом сообщил председатель заксобрания Роман Бойко в своем Telegram-канале.

"Провели внеочередное заседание регионального парламента. Индексировали еще пять мер социальной поддержки для земляков. Это ежемесячные выплаты на содержание опекаемых или приемных детей; на набор социальных услуг; родителям, взявшим под опеку из госучреждений одновременно двух и более детей (на каждого ребенка). Кроме того, индексировали разовую выплату при рождении двух и более детей одновременно и нормативы на обеспечение бесплатного питания студентов областных техникумов и колледжей. <…> Все необходимые средства, а это дополнительно почти 9 млн рублей, предусмотрены в проекте бюджета на следующий год", - говорится в сообщении.

Индексация мер господдержки проведена в соответствии с уровнем официальной инфляции, за исключением нормативов на питание студентов из числа детей-сирот и с ограниченными возможностями здоровья. Для них действуют повышенные социальные гарантии, соответственно, и индексация больше.

Парламент принял проект регионального бюджета на следующий год в первом чтении, второе чтение запланировано на 8 декабря. В следующем году доходы ЕАО составят 15,015 млрд рублей, а расходы - 15,313 млрд рублей. Дефицит бюджета составит почти 300 млн рублей. Окончательные суммы будут известны после принятия бюджета РФ, когда до регионов доведут объемы федеральных трансфертов.

Бюджет 2024 года сохраняет социальную направленность: более 60% ассигнований пойдут на социальную сферу. На 10% увеличатся дотации муниципалитетам.