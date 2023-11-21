21 ноября, 05:45

ФНС начнет предоставлять налоговые вычеты в упрощенном порядке с 2025 года

Здание ФНС РФ. Станислав Красильников/ ТАСС
Здание ФНС РФ
© Станислав Красильников/ ТАСС

По словам главы ведомства Даниила Егорова, по НДФЛ уже сократили сроки возврата денег

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) ведет работу над упрощением процедуры получения налоговых вычетов, касающихся расходов на лечение, образование и спорт. Ведомство начнет предоставлять вычеты в упрощенном порядке с 2025 года. Об этом сообщил глава ФНС Даниил Егоров в интервью РБК.

"Мы уже автоматизировали инвестиционные и имущественные вычеты. Сами получаем о сделках данные из банков и предзаполняем данные для налогоплательщиков. Вторая задача - максимально ускорить процесс за счет автоматизации. Теперь идем дальше - принят закон, который касается социальных вычетов. Мы в течение 2024 года будем апробировать и тестировать информационную систему и каналы связи с источниками данных о лечении, обучении, фитнесе и так далее", - сказал Егоров.

По словам главы ФНС, социальные вычеты в упрощенном порядке ведомство начнет предоставлять с 2025 года, отмечает издание. Егоров также подчеркнул, что по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) уже сократили сроки возврата денег, а по НДС больше 80% возвращают в течение месяца. В апреле 2021 года Путин подписал закон, направленный на упрощение порядка получения налоговых вычетов по НДФЛ, который вступил в силу 1 января 2022 года.

В феврале 2023 года Путин в послании Федеральному собранию предложил увеличить образовательный налоговый вычет на детей с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, вычет за лечение - с 120 тыс. до 150 тыс. рублей. В апреле президент подписал закон об увеличении налоговых вычетов по расходам граждан на образование, лечение и покупку лекарств. Предельная сумма расходов на эти цели, с которой можно будет получить налоговый вычет, повышается со 120 до 150 тыс. рублей. Закон вступает в силу с 1 января 2024 года. 

Теги:
Россия
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