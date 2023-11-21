Nordgold открыл представительство в Якутске

Генеральным директором представительства назначили Андрея Варламова

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Золотодобывающая компания Nordgold открыла представительский офис в Якутии, в регионе компания развивает промышленный кластер Гросс в Олёкминском районе республики, говорится в сообщении компании.

"Золотодобывающая компания "Нордголд" открыла представительский офис в Республике Саха (Якутия). "Нордголд" развивает промышленный кластер Гросс в Олёкминском районе республики", - отметили в сообщении.

Генеральным директором представительства назначен Андрей Варламов. Ранее он работал первым заместителем главы муниципального района "Хангаласский улус", а также заместителем главы Нерюнгринской районной администрации, где отвечал за связь с органами власти.

Генеральный директор Nordgold Георгий Смирнов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что открытие представительства компании в Якутске призвано еще больше укрепить сотрудничество Nordgold с республикой и ее жителями на разных уровнях.

О компании

Nordgold объединяет золотодобывающие предприятия в России и за рубежом, штаб-квартира находится в Москве. В Якутии компания развивает кластер Гросс в Олекминском районе. Он объединяет действующие рудники Гросс и Таборный, а также перспективные проекты развития.