21 ноября, 06:51

Nordgold открыл представительство в Якутске

Генеральным директором представительства назначили Андрея Варламова

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Золотодобывающая компания Nordgold открыла представительский офис в Якутии, в регионе компания развивает промышленный кластер Гросс в Олёкминском районе республики, говорится в сообщении компании.

"Золотодобывающая компания "Нордголд" открыла представительский офис в Республике Саха (Якутия). "Нордголд" развивает промышленный кластер Гросс в Олёкминском районе республики", - отметили в сообщении.

Генеральным директором представительства назначен Андрей Варламов. Ранее он работал первым заместителем главы муниципального района "Хангаласский улус", а также заместителем главы Нерюнгринской районной администрации, где отвечал за связь с органами власти.

Генеральный директор Nordgold Георгий Смирнов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что открытие представительства компании в Якутске призвано еще больше укрепить сотрудничество Nordgold с республикой и ее жителями на разных уровнях.

О компании

Nordgold объединяет золотодобывающие предприятия в России и за рубежом, штаб-квартира находится в Москве. В Якутии компания развивает кластер Гросс в Олекминском районе. Он объединяет действующие рудники Гросс и Таборный, а также перспективные проекты развития. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация