Tesla может начать поставки электрокаров в Индию в 2024 году

Компания также намерена производить аккумуляторы в Индии, сообщило агентство Bloomberg

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Компания Tesla может в 2024 году начать экспорт электромобилей в Индию и через два года построить в стране завод по их выпуску.

Как сообщает агентство Bloomberg, Tesla приблизилась к соглашению с индийским правительством о поставках электрокаров и о размещении производства своих автомобилей в стране. Переговоры об этом стороны ведут с лета этого года. О достижении соглашения, как ожидается, будет объявлено в январе 2024 года.

Предполагается, что Тesla возьмет на себя первоначальные минимальные инвестиции в строительство завода по производству электромобилей в Индии в размере около $2 млрд и будет стремиться увеличить закупки автозапчастей в южноазиатской республике до $15 млрд. Автопроизводитель также намерен производить аккумуляторы в Индии, чтобы снизить затраты. Площадка под строительство завода по выпуску электрокаров может быть предоставлена в штатах Гуджарат или Тамилнад, где уже есть хорошо развитые экосистемы для производства электромобилей и их экспорта в третьи страны.

Tesla предлагает построить завод производственной мощностью 500 тыс. автомобилей в год. Минимальная стоимость выпускаемых моделей составит около $25 тыс.

Ранее Tesla пыталась добиться сокращения пошлины на ввоз в Индию электромобилей, но Нью-Дели ответил отказом, и компания на время оставила планы по экспорту своей продукции в страну. Как заявил в мае глава Tesla Илон Маск в интервью газете The Wall Street Journal, "Индия может стать интересным местом для строительства нового завода компании за рубежом", отметив, что решение об этом будет принято к концу 2023 года. В июне Маск встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Вашингтоне и итогам встречи выразил уверенность, что "Tesla появится в Индии, и это произойдет настолько быстро, насколько это возможно".