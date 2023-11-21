21 ноября, 06:57

В "Новапорт" заявили о росте стоимости строительства терминала аэропорта Шерегеш вдвое

Заместитель генерального директора холдинга Евгений Янкилевич отметил, что "на увеличение цены повлияла инфляция, а также рост цен на топливо"

КЕМЕРОВО, 21 ноября. /ТАСС/. Стоимость строительства аэропорта на горнолыжном курорте Шерегеш со стороны компании "Новапорт" выросла с 5 млрд до 10 млрд рублей. Это связано с инфляцией и ростом цен на ГСМ, сообщил ТАСС заместитель генерального директора холдинга Евгений Янкилевич в кулуарах научно-практической конференции "Развитие производительных сил Кузбасса: история, современный опыт, стратегия будущего" в Кемерове.

"Стоимость строительства терминала в ценах 2023 года составляет около 10 млрд рублей. На увеличение цены повлияла инфляция, а также рост цен на топливо", - сказал Янкилевич.

Ранее инвестиции "Новапорта" в строительство терминала аэропорта Шерегеш оценивались в 5 млрд рублей. Общую стоимость строительства аэровокзального комплекса с сопутствующей инфраструктурой власти Кузбасса оценивают в 35 млрд рублей.

Во время выступления на конференции он добавил, что прогнозируемый пассажиропоток аэропорта Шерегеш составит в 2028 году около 180 тыс. человек, в 2041 году - 831 тыс. человек.

С 17 по 23 ноября в Кемеровской области проходит международная научно-практическая конференция "Развитие производительных сил Кузбасса". Для работы на конференции приглашены 127 ведущих ученых России, академики РАН, иностранные исследователи, представители субъектов РФ и федеральных министерств. В рамках конференции запланирован ряд мероприятий на площадках Кемерова, Новокузнецка, Шерегеша. 

Теги:
РоссияКемеровская область
© Информационное агентство ТАСС
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