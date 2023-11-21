21 ноября, 07:13,
обновлено 21 ноября, 07:33

РЖД введут скидку 8,9% на перевозки зерна по части "Севера-Юга" до 30 июня 2024 года

По данным холдинга, скидка установлена на экспортные перевозки зерна по восточной ветке МТК "Север-Юг" - через погранпереходы с Казахстаном и далее через Туркменистан в Иран

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Холдинг РЖД введет скидку 8,9% на перевозки зерна по части МТК "Север-Юг" до 30 июня 2024 года, говорится в сообщении холдинга.

"Правление РЖД приняло тарифные решения для привлечения на железную дорогу дополнительных объемов грузов. Так, скидка 8,9% установлена на экспортные перевозки зерна по восточной ветке МТК "Север-Юг" - через погранпереходы с Казахстаном и далее через Туркменистан в Иран. Воспользоваться предложением можно до 30 июня следующего года", - сказано в сообщении.

С 1 января холдинг также введет скидку 12,8% на перевозки глинозема с Дальнего Востока на станции Красноярской и Восточно-Сибирской железных дорог. Эта скидка будет действовать до конца 2026 года. "Это решение позволит обеспечить обратной загрузкой порожние полувагоны после их выгрузки в восточных портах", - отметили в РЖД.

Кроме того, введенная ранее скидка 33,75% на перевозки по России легковых автомобилей в специализированных вагонах с Дальнего Востока на станции Московской железной дороги теперь распространяется на отправки со станции Блюхер, добавили в холдинге. 

Теги:
ТуркменияИранРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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