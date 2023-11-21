Путин положительно оценил рост налоговых поступлений в 2023 году

Они увеличились на 3,6 трлн рублей и достигли 37,6 трлн рублей

НОВО-ОГАРЕВО, 21 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал положительную оценку росту налоговых поступлений в бюджет в 2023 году.

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на состоявшейся накануне поздно вечером встрече с главой государства рассказал, что по результатам 10 прошедших месяцев 2023 года поступление налогов в бюджет РФ увеличилось на 3,6 трлн рублей и выросло до 37,6 трлн рублей. "Это будет примерно на 6% больше в целом по году, чем в 2022-м?" - уточнил президент. "Даже, я бы сказал, на 9%", - ответил Егоров. "Это хорошо", - с удовлетворением заметил Путин.

Глава ФНС также рассказал о результатах внедрения единого налогового счета, обратил внимание на то, что этот механизм стал очень удобным новшеством. "Мало того, что это значительно удобнее для всех участников этого процесса, и для государства, и главным образом для налогоплательщиков, это еще приводит к повышению собираемости [налоговых платежей]", - добавил глава государства. "Совершенно верно. Теперь система стала куда более прозрачна, чем то, что мы имели в прошлые годы работы", - согласился Егоров. "Отлично", - кивнул президент.