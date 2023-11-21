ФНС за 10 месяцев увеличила перечисления в бюджет России до 37,6 трлн рублей

Это на 3,6 трлн рублей больше, чем за аналогичный период 2022 года

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России за январь - октябрь этого года перечислила в федеральный бюджет 37,6 трлн рублей. Это на 3,6 трлн рублей больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщил глава ФНС Даниил Егоров на состоявшейся накануне поздно вечером встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы планируем, что да. Для этого есть все основания. Потому что если говорить о том, что мы видим по результатам 10 месяцев, то мы уже вышли на 37,6 трлн [рублей]. Это плюс, по сути, 3,6 трлн рублей к прошлому году", - сказал он, отвечая на вопрос главы государства о выполнении годового плана по сборам налогов в бюджет РФ.

Егоров отметил, что по итогам года в бюджет РФ будет перечислено на 4 трлн рублей больше, чем в прошлом году - 46 трлн против 42 трлн рублей. При этом 3,2 трлн рублей прироста будет обеспечено за счет ненефтегазовых доходов. "У нас очень неплохо уже сейчас себя чувствует и налог на прибыль, если говорить о ненефтегазовых доходах, - плюс 20%", - добавил руководитель ФНС.

Также Егоров сообщил, что произошло значительное снижение числа налоговых проверок. "В том году было 8 тыс. проверок к этому моменту, в этом году - 4 тыс. проверок", - сказал он.