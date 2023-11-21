В Татарстане построили вторую очередь логистического центра Ozon

По словам главы республики Рустама Минниханова, 8 тыс. татарстанских поставщиков продвигают продукцию через систему компании

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК /Республика Татарстан/, 21 ноября. /ТАСС/. Строительство второй очереди логистического центра Ozon завершилось в Зеленодольске (Татарстан), передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска объекта.

"Сегодня знаковое событие. Компания Ozon запускает вторую очередь. И, конечно же, сегодня темпы развития электронной торговли очень высокие. И это не только темп, это качество обслуживания клиентов нашей республики. <...> Уже сегодня 8 тыс. татарстанских поставщиков продвигают продукцию через систему Ozon", - сказал глава Татарстана Рустам Минниханов на церемонии открытия.

По словам президента группы компаний "Ромекс" Алексея Прокопенко, общие инвестиции в первые две очереди объекта составили порядка 5 млрд рублей. "Данный проект больше 5 млрд рублей стоил, полностью две очереди. Поэтому в данном случае очень серьезные инвестиции. [Всего] на сегодняшний момент наша компания вложила в Республику Татарстан уже больше 10 млрд рублей", - сказал Прокопенко журналистам.

Он также уточнил, что сейчас "Ромекс" ведет строительство третьей очереди логоцентра Ozon, что станет пятым объектом, построенным компанией на территории региона. В следующем году компания планирует начать реализацию еще двух проектов в республике.

Строительство второй очереди логистического центра Ozon началось в Зеленодольске в сентябре 2022 года. Как уточнили в пресс-службе ГК "Ромекс", первая очередь комплекса была введена в эксплуатацию 30 октября 2020 года с площадью в 38,5 тыс. кв. м и инвестициями в размере 2,7 млрд рублей. В январе 2024 года началось строительство третьей очереди, которая планируется к вводу во втором квартале 2024 года. Общая площадь всех трех этапов превысит 120 тыс. кв. м, с общим объемом инвестиций в 7,2 млрд рублей.