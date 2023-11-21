Мишустин поздравил работников налоговой службы с профессиональным праздником

Премьер-министр отметил их вклад в стабильное функционирование финансовой системы государства

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником и отметил их вклад в стабильное функционирование финансовой системы государства.

"От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника налоговых органов. Новая служба в стране создавалась 33 года назад. Ничего подобного на тот момент не существовало. Сегодня это инновационное ведомство, которое вносит весомый вклад в стабильное функционирование финансовой системы государства", - сказал председатель правительства в видеообращении к сотрудникам и ветеранам Федеральной налоговой службы (ФНС), показанном на расширенном заседании коллегии ФНС России, приуроченной ко Дню работника налоговых органов.

Как отметил Мишустин, который в течение 10 лет был руководителем ФНС, специалисты отрасли успешно обеспечивают поступление налоговых доходов в бюджеты всех уровней и их эффективное администрирование. От этого, по его словам, зависит выполнение приоритетных задач государства по модернизации экономики, развитию социальной сферы и повышению уровня жизни людей.

За прошедшие десятилетия, как указал премьер, ведомством пройден большой и достойный путь, а сегодня оно активно внедряет в свою работу новейшие технологии, улучшает качество услуг гражданам и бизнесу.

"Уже можно говорить о развитии в России, по сути, современной налоговой экосистемы, состоящей из удобных и эффективных цифровых сервисов. Они помогают человеку избегать ошибок, позволяют проводить платежи в бюджет без очередей, без хождения по инстанциям", - заметил председатель правительства. Он также обратил внимание на то, что такие передовые инструменты избавляют от необходимости готовить отчетность - как самозанятых, так и малый бизнес. "Взаимодействие с инспекцией за эти годы стало максимально простым и комфортным", - подытожил Мишустин, отметив, что своим успешным опытом Федеральная налоговая служба готова делиться с заинтересованными коллегами из дружественных государств.

О профессионализме налоговиков

ФНС объединяет настоящих профессионалов своего дела, отличающихся высокой квалификацией и внимательным отношением к людям, отметил Мишустин.

"В Федеральной налоговой службе работает именно такая команда. Ее сотрудники - настоящие профессионалы, которых отличает высокая квалификация, ответственный подход к обязанностям, большой опыт, непримиримость к нарушениям законов и интересов страны. И, что важно, - внимательное отношение к каждому человеку", - сказал глава кабмина.

Председатель правительства также поблагодарил ветеранов отрасли, подчеркнул, что их опыт востребован при подготовке молодых специалистов. Именно он, по словам Мишустина, может помочь будущему поколению добиться существенных результатов, сохранив при этом лучшие традиции.

Благодаря слаженной работе всего коллектива отрасли, заключил премьер, ФНС стала современной, динамично развивающейся структурой.

О празднике

День работника налоговых органов отмечается в России ежегодно 21 ноября. В этот день в 1991 году президент РСФСР Борис Ельцин подписал указ о создании Государственной налоговой службы.