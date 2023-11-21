21 ноября, 08:08

На Курскую АЭС-2 доставили корпус реактора ВВЭР-ТОИ энергоблока №2

Корпус реактора весит 340 тонн и способен выдерживать давление в 250 атмосфер, что выше рабочего в 1,4 раза

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. На стройплощадку Курской АЭС-2 доставлен корпус реактора - "атомное сердце" 2-го энергоблока ВВЭР-ТОИ, сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион Росатома).

"Несмотря на то что модель корпуса реактора второго энергоблока Курской АЭС-2 основана на технологии ВВЭР-1200, у установок есть существенные различия. Во-первых, корпус реактора ВВЭР-ТОИ изготовлен из безникелевой стали, которая не меняет свойства под воздействием радиации и при высоких температурах. Технология предусматривает четыре сварных шва вместо шести, а в активной зоне сварные соединения исключены - это улучшает эксплуатационные характеристики, поскольку радиационное воздействие минимальное", - рассказал директор Курской АЭС Александр Увакин, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы. Корпус реактора весит 340 тонн и способен выдерживать давление в 250 атмосфер, что выше рабочего в 1,4 раза. Это позволит после 60 лет эксплуатации продлить срок службы ректора еще на 40 лет, отметил Увакин.

От места изготовления - завода "Атоммаш" (предприятие машиностроительного дивизиона Росатома) в Волгодонске - оборудование перевезено на спецпричал Цимлянского водохранилища, далее погружено на баржу и доставлено в Воронежскую область, откуда на автомобильной платформе Goldhofer доставлено на Курскую АЭС-2. Корпус реактора сопровождали машины технического обеспечения и ГИБДД. Скорость движения автоколонны не превышала 25 км/ч.

По словам вице-президента АО "Атомстройэкспорт", директора проекта по сооружению Курской АЭС-2 Олега Шперле, монтаж оборудования запланирован в текущем году. По проекту корпус реактора установят на отметке 11,3 м на опорном кольце внутри реакторного отделения. "Монтаж корпуса реактора второго энергоблока - это одно из ключевых событий сооружения Курской АЭС-2. Оно знаменует активную фазу монтажа всего оборудования первого контура и от которой ведется отсчет до начала пусконаладочных работ на АЭС", - отметил Шперле.

Корпус реактора относится к основному оборудованию АЭС длительного цикла изготовления. На этапе эксплуатации в нем располагается активная зона, в которой размещается ядерное топливо, а также конструкционные элементы для ядерной реакции и передачи тепловой энергии теплоносителю. Внешне корпус реактора представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд с днищем и патрубками. Длина корпуса - 12 м, вес - 340 тонн.

Курская АЭС

Курская АЭС (г. Курчатов, Курская область) входит в первую четверку равных по мощности атомных станций страны и является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Основной потребитель - энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. Доля Курской АЭС в установленной мощности всех электростанций Черноземья составляет более 50%.

В составе станции - три энергоблока с канальными реакторами общей мощностью 3 млн кВт. Энергоблок №1 после 45 лет службы с декабря 2021 года находится в режиме эксплуатации без генерации. В настоящее время идет сооружение энергоблоков №1 и №2 станции замещения Курская АЭС-2 с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ.

Прибывший на стройплощадку реактор - один из пяти произведенных в этом году на предприятиях Росатома. Пять реакторов - это рекорд отрасли: с такими темпами оборудование для АЭС не производили даже во времена СССР (тогда был рекорд - три реактора). Курская АЭС-2 - первая в истории современной России, строительство которой ведется опережающими планы темпами. 

Теги:
РоссияКурская область
© Информационное агентство ТАСС
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