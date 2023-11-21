21 ноября, 08:10

В ДНР на проектирование экопромышленного парка выделили 250 млн рублей

По словам зампредседателя правительства региона Владимира Ежикова, на территории экопромпарка планируют также создание производства на основании вторсырья

ДОНЕЦК, 21 ноября. /ТАСС/. Госконтракт на создание проекта экопромышленного парка по сортировке, хранению и переработке мусора заключен в Донецкой Народной Республике (ДНР). На работы по проектировке и изысканию выделено 250 млн рублей, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона Владимир Ежиков.

"У нас запланировано строительство под Мариуполем экопромпарка. В первую очередь, это решение вопроса с местами для размещения твердых коммунальных отходов. Также размещение средств вторичной переработки, то есть обязательная сортировка всех поступающих отходов и дальнейшая их переработка. <...> Несколько дней назад заключен государственный контракт на проектирование. В рамках ПСЭРа [программы социально-экономического развития] выделено 250 млн рублей на изыскание и проектирование", - сказал Ежиков.

Ожидается, что проект, включающий в себя экологическую и государственную экспертизы, будет готов в следующем году. После подготовки всех необходимых документов начнется строительство объекта. Согласно предварительному плану, на территории экопромпарка планируется также создание производства на основании вторсырья. Полученный продукт, как уточнил Ежиков, будет использоваться в строительстве. 

Теги:
РоссияДНР
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