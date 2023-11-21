21 ноября, 08:05

В Думу внесли законопроект о выплатах в 100 тыс. рублей работникам компаний-банкротов

В настоящее время такая выплата составляет не более 30 тыс. рублей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы законопроект, устанавливающий выплату выходного пособия в 100 тыс. рублей для работников обанкротившихся компаний. Документ размещен в думской электронной базе.

В закон "О несостоятельности (банкротстве)" предлагается внести изменение, согласно которому выплата выходного пособия для штатных работников обанкротившихся организаций увеличится до 100 тыс. рублей за каждый месяц. В настоящее время такая выплата составляет не более 30 тыс. рублей.

По мнению автора проекта, в нынешних экономических условиях размер выплачиваемой заработной платы не более 30 тыс. рублей в месяц является недостаточным.

"Принятие законопроекта позволит вернуть гражданам в большем объеме заработанные ими ранее денежные средства в случае признания работодателя банкротом", - говорится в пояснительных материалах. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация