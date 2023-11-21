В Думу внесли законопроект о выплатах в 100 тыс. рублей работникам компаний-банкротов

В настоящее время такая выплата составляет не более 30 тыс. рублей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы законопроект, устанавливающий выплату выходного пособия в 100 тыс. рублей для работников обанкротившихся компаний. Документ размещен в думской электронной базе.

В закон "О несостоятельности (банкротстве)" предлагается внести изменение, согласно которому выплата выходного пособия для штатных работников обанкротившихся организаций увеличится до 100 тыс. рублей за каждый месяц. В настоящее время такая выплата составляет не более 30 тыс. рублей.

По мнению автора проекта, в нынешних экономических условиях размер выплачиваемой заработной платы не более 30 тыс. рублей в месяц является недостаточным.

"Принятие законопроекта позволит вернуть гражданам в большем объеме заработанные ими ранее денежные средства в случае признания работодателя банкротом", - говорится в пояснительных материалах.