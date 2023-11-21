21 ноября, 08:12

Кабмин направит еще около 2 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Средства получат Архангельская, Белгородская, Тамбовская области, а также Чеченская Республика

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российское правительство дополнительно выделит из Фонда развития территорий около 2 млрд рублей на реализацию в некоторых регионах программы переселения граждан из аварийного жилья. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, средства получат Архангельская, Белгородская, Тамбовская области, а также Чеченская Республика. Первым трем регионам деньги необходимы для финансирования переселения граждан из аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, Чеченской Республике - для расселения аварийного жилья, которое получило такой статус с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.

Работа по этому направлению ведется в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияАрхангельская областьЧечняБелгородская областьТамбовская область
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