Кабмин направит еще около 2 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Средства получат Архангельская, Белгородская, Тамбовская области, а также Чеченская Республика

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российское правительство дополнительно выделит из Фонда развития территорий около 2 млрд рублей на реализацию в некоторых регионах программы переселения граждан из аварийного жилья. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, средства получат Архангельская, Белгородская, Тамбовская области, а также Чеченская Республика. Первым трем регионам деньги необходимы для финансирования переселения граждан из аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, Чеченской Республике - для расселения аварийного жилья, которое получило такой статус с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.

Работа по этому направлению ведется в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".