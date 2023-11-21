Росздравнадзор проверит производителя платформы Botkin.AI

В ведомстве рассказали, что есть информация "о возможной угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Росздравнадзор запланировал проверку в отношении производителя платформы обработки и анализа медицинских изображений с использованием искусственного интеллекта Botkin.AI. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с имеющейся информацией о возможной угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан Росздравнадзор проведет проверку в отношении производителя данного продукта. По результатам контрольных мероприятий будут приняты меры в соответствии с существующим законодательством", - говорится в сообщении.

Во вторник газета "Коммерсантъ" сообщила, что Росздравнадзор приостановил применение Botkin.AI.