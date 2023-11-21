21 ноября, 08:15

Росздравнадзор проверит производителя платформы Botkin.AI

В ведомстве рассказали, что есть информация "о возможной угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Росздравнадзор запланировал проверку в отношении производителя платформы обработки и анализа медицинских изображений с использованием искусственного интеллекта Botkin.AI. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с имеющейся информацией о возможной угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан Росздравнадзор проведет проверку в отношении производителя данного продукта. По результатам контрольных мероприятий будут приняты меры в соответствии с существующим законодательством", - говорится в сообщении.

Во вторник газета "Коммерсантъ" сообщила, что Росздравнадзор приостановил применение Botkin.AI. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация