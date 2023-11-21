21 ноября, 08:21

Комитет СФ поддержал закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей

Минимальный размер оплаты труда в 2023 году составляет 16 242 рубля

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году на 18,5%, до 19 242 рублей в месяц.

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Документ был внесен в Госдуму правительством в сентябре вместе с проектом федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов на 2024-2026 годы. МРОТ в 2023 году составляет 16 242 рубля.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что принятое решение защитит граждан и повысит их реальные доходы. Он напоминал, что увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5% с 1 января 2024 года поручил президент РФ Владимир Путин. Принятый закон позволит повысить зарплаты 4,8 млн человек, подчеркивал Володин. 

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