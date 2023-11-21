Объем ипотеки на частные дома в РФ может достичь 440 млрд рублей в 2023 году

За 10 месяцев объем выданной ипотеки на частное домостроение в РФ составил около 360 млрд рублей, что более чем в два раза превышает итог 2022-го, сообщили в ВТБ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Объем выдачи ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) может достигнуть 440 млрд рублей по итогам 2023 года, что более чем в три раза выше итога 2022 года. Такой прогноз сделали в ВТБ, сообщила пресс-служба банка.

"ВТБ актуализировал прогноз по динамике кредитования частного строительства в 2023 году. По новой оценке банка, объем выдач ипотеки на ИЖС достигнет 440 млрд рублей, что более чем втрое превзойдет результат прошлого года и станет новым рекордом для сегмента", - говорится в сообщении.

По оценке ВТБ, по итогам января - октября 2023 года объем выданной ипотеки на частное домостроение в РФ составил около 360 млрд рублей, что более чем в два раза превышает итог 2022 года. В частности, ВТБ за 10 месяцев 2023 года выдал кредиты на ИЖС и загородную недвижимость более чем 10,7 тыс. россиянам на сумму свыше 69 млрд рублей - почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. РНКБ за 10 месяцев текущего года выдал ипотеку на ИЖС на 6,5 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше результата за январь - октябрь 2022 года.

"Бум спроса на индивидуальное жилье подогревает его комфортность, особенно если речь идет о семьях с детьми. Второй фактор - государственная поддержка сегмента: даже на фоне значительно изменившихся условий по базовым ипотечным программам получить кредит на ИЖС по-прежнему можно по низкой ставке", - процитировали в сообщении начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергея Бабина.

При этом, по его словам, доля кредитов на ИЖС составляет около 6% в объеме выдачи всей ипотеки ВТБ за 10 месяцев 2023 года. В банке считают, что проникновение ипотеки в этот сегмент сдерживают в том числе "высокие затраты на этапе строительства", "фактически отсутствие механизмов проектного финансирования", риски остановки строительства и более низкая ликвидность загородной недвижимости по сравнению с квартирами.