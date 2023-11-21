Головченко положил начало созданию в Краснодаре мультибрендового центра Belarus

Премьер-министр Белоруссии отметил, что центр объединит не только продажу тракторной техники и агрегатов, но и сервис, сопровождение, капитальный ремонт

МИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Создание мультибрендового торгово-сервисного центра Belarus объединит всех белорусских машиностроителей и обеспечит обслуживание широкой номенклатуры техники во всем Южном федеральном округе РФ. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, выступая в ходе визита в Краснодарский край на церемонии закладки капсулы на месте строительства центра.

"Уверен, что этот центр станет местом притяжения для тружеников агропромышленного комплекса не только Краснодарского края, но и ближайших регионов", - отметил белорусский премьер, видеофрагмент высказываний которого опубликовал Telegram-канал пресс-службы Совмина Белоруссии.

"Планируется, что это будет самый крупный центр, который будет объединять не только продажу тракторной техники и сопутствующих агрегатов, но и сервис, сопровождение, капитальный, текущий ремонты", - сказал премьер Белоруссии.

Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сегодняшнее событие является очередным шагом во "взаимовыгодных и партнерских отношений с Белоруссией". "Для нашего агропромышленного края важно, что легендарный трактор "Беларус" всегда был и будет и сельском хозяйстве края, и в коммунальном хозяйстве", - сказал глава региона. Он напомнил, что год назад на территории края начали производить продукцию Минского тракторного завода. "Уверен, что не через два года, а через год здесь своих первых клиентов будет принимать торгово-сервисный центр. Уверен, что он станет торгово-сервисным хабом на юге страны", - сказал губернатор.