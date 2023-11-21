В Европе заявили Киеву о невозможности введения санкций против Росатома

Российская госкорпорация является единственным поставщиком необходимого им ядерного топлива для АЭС, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Представители некоторых европейских стран заявили Киеву, что они не могут сейчас ввести санкции против госкорпорации "Росатом", так как она является единственным поставщиком необходимого им ядерного топлива для АЭС. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Когда я со многими европейскими коллегами-министрами говорил, <...> они мне говорят: "Мы же поддерживаем санкции, мы за вас, мы абсолютно пониманием ситуацию, и у нас нет дискуссий. Но у меня нет возможности купить топливо, которое мне нужно, у другого контрагента, кроме Росатома. Ну, нет в мире [другого поставщика]", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

При этом Галущенко утверждает, что разработанное компанией Westinghouse совместно с украинскими специалистами ядерное топливо якобы позволило "устранить монополию России" и приблизить возможность введения санкций против ее атомной отрасли, так как европейские страны, по мнению украинского министра, смогут отказаться от поставок из РФ. По его словам, эффективность применяемого на Украине ядерного топлива, созданного по технологии Westinghouse, уже доказана.

Ранее портал EUObserver сообщил, что при обсуждении нового пакета ограничений ЕС против России рассмотрят предложения Литвы и Польши внести в санкционные списки госкорпорацию "Росатом". При этом 14 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит санкции против ядерной энергетики России, в каком бы пакете Евросоюза они ни находились. Он уточнил, что в известных ему проектах 12-го пакета нет санкций в отношении атомной отрасли. В настоящее время в Венгрии в сотрудничестве с Росатомом идет строительство второй очереди АЭС "Пакш". До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не поддержит антироссийские санкции ЕС в сфере атомной энергетики.

В марте 2022 года в украинской компании-операторе атомных электростанций "Энергоатом" сообщали, что страна полностью отказывается от закупки российского топлива для АЭС и намерена заменить его сборками Westinghouse. В конце февраля 2023 года "Энергоатом" заявил, что все энергоблоки украинских АЭС переведут на топливо Westinghouse со следующего года. На данный момент ядерное топливо Westinghouse применяют только на одном реакторе ВВЭР-440 Ровенской АЭС.