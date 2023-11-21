DPA: в ФРГ заморозили бюджетные ассигнования из-за решения о блокировке €60 млрд

По данным агентства, это касается бюджетов всех министерств

БЕРЛИН, 21 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов ФРГ приняло решение временно заморозить почти все ассигнования из бюджета 2023 года в связи с решением Конституционного суда (ФКС) о неправомерности перераспределения старых невостребованных кредитных средств на сумму €60 млрд. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в ведомстве.

"Министерство финансов заморозило ассигнованные средства в 2023 году для того, чтобы предварительно избежать нагрузки на ближайшие годы", - отметили в Минфине, уточнив, что это касается бюджетов всех министерств.

В Минфине DPA пояснили, что такой шаг не означает блокировки всех предусмотренных бюджетом расходов, текущие обязательства будут соблюдаться, но на дополнительные выплаты придется получить одобрение Минфина. "В исключительных случаях ассигнования могут быть разблокированы", - сообщил источник агентства. Меры не затронут конституционные органы - Бундестаг, Бундесрат и ФКС.

Ранее Конституционный суд ФРГ признал неправомерным решение кабинета министров перераспределить десятки миллиардов евро из одного фонда в другой. В 2021 году правительство Олафа Шольца направило €60 млрд, предназначавшиеся для борьбы с коронавирусом, на экологические и климатические проекты. Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) счел такой шаг неконституционным и попросил суд проверить его правомочность. Суть претензий сводилась к необходимости соблюдать строгую фискальную политику Германии. Для особых ситуаций есть исключения, и именно во время пандемии кредиты (даже в таком большом объеме), по мнению правительства, были оправданы. В ХДС/ХСС полагали, что просто так менять статьи расхода запрещено. Конституционный суд встал на сторону истцов.