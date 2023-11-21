Посол РФ в Анкаре заявил о готовности страны обеспечивать Турцию природным газом

Для этого ведутся работы по созданию в республике газового хаба, отметил Алексей Ерхов

АНКАРА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия выражает готовность обеспечивать Турцию и через ее территорию третьи страны природным газом, для этого ведутся работы по созданию в республике газового хаба. Об этом заявил посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью газете Yeni Birlik.

"Говоря о вопросах энергетики, прежде всего хотел бы отметить, что Россия всегда была и будет надежным, ответственным поставщиком газа, готовым обеспечивать турецкую экономику этим дешевым, но высокоэффективным и экологичным видом топлива. Мы также готовы в случае заинтересованности партнеров поставлять транзитом через территорию Турции газ потребителям в третьи страны. Именно с этой целью предложили создать здесь региональный газовый хаб", - подчеркнул дипломат.

Ерхов отметил, что работа по теме создания хаба в Турции активно продолжается. "Сейчас ведутся интенсивные контакты между нашими компетентными ведомствами и организациями, и было бы, наверное, неправильным предвосхищать их исход. Тем более что речь идет об исключительно специфическом вопросе, требующем сугубо профессионального подхода и спокойной работы экспертов. Когда конкретные результаты будут достигнуты, заинтересованные инстанции обязательно расскажут о них общественности наших двух стран", - пояснил посол.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через газопровод "Северный поток". Власти Турции заявляют, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта хаба, но необходимо внести поправки в законодательство. Первые законодательные решения были приняты в начале апреля и касались деятельности турецкой нефтегазовой компании Botas и других поставщиков.

Выступая 4 сентября в Сочи по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Путин сообщил, что "Газпром" передал турецкой госкомпании Botas проект дорожной карты по реализации проекта создания газового хаба. Он отметил, что на повестке дня учреждение совместной рабочей группы.