Югра финансово поддержит развитие промышленных технопарков в регионе

Директор Департамента промышленности Кирилл Зайцев отметил, что речь идет о субсидиях, льготных займах до 500 млн рублей, поручительстве до 100 млн рублей и компенсации лизинговых платежей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 ноября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ будет поддерживать развитие промышленных технопарков в регионе займами, субсидиями, компенсацией лизинговых платежей. Об этом сообщил директор Департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев в ходе Первого Югорского экономического форума в Ханты-Мансийске.

"На развитие данной промышленной инфраструктуры регион будет предоставлять, в частности, субсидии, льготные займы от 1 процента [в размере] до 500 млн рублей, поручительство до 100 млн рублей, микрозаймы до 5 млн рублей, компенсации лизинговых платежей и до 50 процентов стоимости имущества, а также земельные участки без торгов", - сказал он в ходе сессии "Промышленная инфраструктура Югры. Пять лет успеха".

В свою очередь, заместитель губернатора Югры Сергей Черняев отметил, что в регионе создано 12 промышленных площадок, в том числе четыре технопарка. "В них действуют 132 резидента, которые создали свыше 1,2 тыс. рабочих мест", - добавил он.

В Ханты-Мансийске с 20 по 23 ноября проходит Первый Югорский экономический форум, его главной темой станет "Экономика предложения: гибкость, клиентоцентричность, производительность". Более 1 тыс. участников обсуждают импортозамещение в нефтегазовой сфере, развитие промышленной инфраструктуры, привлечение инвестиций, построение государственно-частного партнерства, меры поддержки малого и среднего бизнеса в форматах круглых столов и пленарных заседаний. Организаторами выступают правительство Югры, Фонд развития Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес", Технопарк высоких технологий, Торгово-промышленная палата Югры, Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В. И. Шпильмана.