21 ноября, 08:53

"Камаз" выпустил первый импортозамещенный самосвал поколения К5

После отправки в научно-технический центр большегруз пройдет серию испытаний

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Первый импортозамещенный самосвал поколения К5 сошел с конвейера на заводе "Камаза", говорится в сообщении автопроизводителя.

"На автомобильном заводе собрали первый антисанкционный самосвал поколения К5. Камаз-6595 сошел с конвейера, прошел испытания в цехе комплектации и сдачи автомобилей и ждет отправки в научно-технический центр", - отмечается в сообщении.

Коробку передач большегруза оснастили локализованными компонентами, также заменили топливную аппаратуру и пневматические тормозные автоматы, электрогидроусилитель руля.

"С самого начала эта модель отличалась высокой степенью локализации, поэтому сборка обновленного варианта затруднений не вызвала, - отметил начальник отдела анализа эффективности сборочных производств Владимир Арасланов, чьи слова приводятся в сообщении. - На кабину 6595 новыми производителями поставлены педальный корпус, зеркала, ветровое стекло. На шасси стало больше узлов, которым не страшны санкции".

После отправки в научно-технический центр самосвал пройдет серию испытаний. "На автомобильном заводе уже заложили еще один Камаз-6595, также на подходе два обновленных тяжелых четырехосных большегруза с индексом 65951", - сообщает компания. 

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Россия
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