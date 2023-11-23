23 ноября, 07:12

"Новая глава развития ИИ в России". Видеотрансляция завершена

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко . Елена Афонина/ ТАСС
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Елена Афонина/ ТАСС

В рамках восьмой международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) состоялся keynote talks "Новая глава развития ИИ в России". 

Спикером выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

О конференции AI Journey

Мероприятие проходит с 22 по 24 ноября. Так, в первый день спикеры в формате keynote talks рассказали о мировых трендах в области технологий ИИ, больших языковых моделях, применении ИИ в нейронных сетях и генеративных моделях. Также состоялись лекции экспертов в области передовых технологий, воркшопы и мастер-классы.

Во второй день эксперты обсудят применение технологий ИИ в бизнесе (AI Journey Business). Будет поднята тема развития искусственного интеллекта в транспорте, промышленности, медицине, творчестве, финансах, девелопменте, аграрной отрасли и так далее. Также будут обсуждаться рекомендательные системы, роботизация и другие области знаний.

Ключевой темой заключительного дня конференции станет роль ИИ в создании инновационных решений в области ESG и на благо общества. В рамках трека ESG будут затронуты вопросы влияния ИИ на климат, энергопереход, биоразнообразие, образование и социальную сферу. 

Теги:
РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
© Информационное агентство ТАСС
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