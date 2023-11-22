22 ноября, 07:16

Открытие международной конференции Сбера по ИИ. Видеотрансляция завершена

Сергей Карпухин/ ТАСС
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AIJ) проходит онлайн 22-24 ноября. В мероприятии принимают участие ведущие исследователи, ученые и технические специалисты в области искусственного интеллекта и машинного обучения, а также представители власти и бизнеса.

На открытии выступают первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, помощник президента России Максим Орешкин, замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук.

Теги:
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
© Информационное агентство ТАСС
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