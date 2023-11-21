21 ноября, 09:10

Товарооборот РФ с нейтральными к ней странами вырос на треть по некоторым позициям

Рост достигает 32%, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Объем внешней торговли России со странами, не предпринявшими против нее недружественных действий, увеличился примерно на треть по некоторым позициям. Об этом заявил на брифинге директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"В целом у нас с дружественными странами идет абсолютный плюс в торговом обороте, - отметил он. - С нейтральными странами, которые не предприняли против России недружественных действий, у нас получается во внешней торговле рост по некоторым позициям до 32%". 

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