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21 ноября, 09:10
Новак заявил, что Россия в 2023 году добудет 527 млн тонн нефти
Россия в этом году добудет 527 млн тонн нефти - Новак.
Новость дополняется
Теги:
Новак, Александр Валентинович
Россия
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