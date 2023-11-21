21 ноября, 09:26

Развитие ОЭЗ "Дубна" в Подмосковье позволит привлечь почти 70 млрд рублей инвестиций

Благодаря реализации инфраструктурного проекта в регионе создадут 5,3 тыс. новых рабочих мест

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Около 70 млрд рублей инвестиций позволит привлечь развитие инфраструктуры особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" в Московской области, благодаря этому в регионе будет создано свыше 5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр ннвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Привлечь почти 70 млрд рублей инвестиций и создать 5,3 тыс. новых рабочих мест позволит реализация инфраструктурного проекта в ОЭЗ "Дубна". Более 1 млрд рублей будут направлены на строительство дорожной сети и проектирование 5-й очереди особой экономической зоны Подмосковья", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона напомнили, что Московская область стала одним из первых регионов, получивших господдержку из федерального бюджета - воспользовалась механизмом компенсации затрат на создание инфраструктуры ОЭЗ "Дубна", возместив региональные расходы на развитие особой экономической зоны. Эти средства "возвращаются" региону в объеме налогов и таможенных пошлин, уплаченных в федеральный бюджет резидентами ОЭЗ.

"Общая сумма компенсации составляет 1,1 млрд рублей. Это сумма затрат областного бюджета на развитие ОЭЗ "Дубна" с 2018 года. Полученные средства будут направлены на дальнейшее развитие особой экономической зоны "Дубна", ее расширение. Это приведет на ее территорию новых резидентов и позволит создать новые рабочие места", - уточнила Зиновьева.

В министерстве подчеркнули, что в перечень субъектов РФ, имеющих право на получение господдержки, позволяющей возместить затраты на создание, модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры ОЭЗ Подмосковье вошло в июне 2023 года. Московская область - второй в России после Санкт-Петербурга регион, получивший этот вид поддержки. 

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Россия
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