В Зеленограде построят завод по производству фасадных конструкций

Здание будет состоять из двух частей: производственно-складской и административно-бытовой

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Москомэкспертиза согласовала проект строительства завода по производству фасадных конструкций в районе Савелки в Зеленоградском административном округе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для объекта "Завод по производству фасадных конструкций GMS" по адресу: 5500-й проезд, з/у 4/4, кадастровый номер 77:10:0005006:1961, район Савелки, Зеленоградский административный округ города Москвы", - говорится в сообщении.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, слова которой приводит пресс-служба, уточнила, что здание будет состоять из двух частей: производственно-складской и административно-бытовой. Так, запроектированы производственный цех, котельная, компрессорная, участки формирования заказа и упаковки готовой продукции, зоны складирования листового материала и композита, хранения штампов, а также помещения для работников производства, офисные, административные и санитарно-бытовые помещения.

Отдельный комплекс мероприятий будет направлен на благоустройство прилегающей к заводу территории. "В рамках проекта будут устроены проезды и тротуары, открытые плоскостные парковки, наружное освещение и ограждение. Для сотрудников оборудуют площадку для отдыха. Помимо этого, предусматривается установка малых архитектурных форм, разбивка газонов и высадка зеленых насаждений", - добавила глава комитета.

Для строительства объекта город выделил землю по ставке рубль в год в рамках масштабного инвестиционного проекта. Он станет частью большого производственного комплекса, где разместятся и другие экологичные предприятия, заключили в Москомэкспертизе.