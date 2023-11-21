21 ноября, 09:25

Минфин предложил ограничить покупку иностранных бумаг на ИИС с 2024 года

Решение приняли в связи с санкционным давлением иностранных государств в отношении РФ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает ограничить возможность приобретения ценных бумаг иностранных эмитентов на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС) в связи с санкционным давлением иностранных государств в отношении РФ. Об этом говорится в подготовленном министерством проекте постановления правительства, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц, стимулирование приобретения российскими гражданами иностранных финансовых инструментов представляется нецелесообразным. В этой связи проектом постановления предлагается ограничить возможность приобретения ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете", - говорится в тексте документа.

Ожидается, что соответствующее постановление должно вступить 1 января 2024 года.

Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект о введении со следующего года ИИС-3 в качестве замены существовавшим ранее типам инвестсчетов. Срок действия нового ИИС будет зависеть от года, в котором он будет заключен: пять лет - при заключении договора в 2024-2026 годах; шесть лет - при заключении договора в 2027 году; семь лет - при заключении договора в 2028 году; восемь лет - при заключении договора в 2029 году; девять лет - при заключении договора в 2030 году. Налоговые вычеты для нового типа ИИС будут включать в себя прежний вычет по ИИС типа А, а также освобождение от налога на доход от вложений в сумме не более 30 млн рублей.

Индивидуальный инвестиционный счет - это специальный счет, предусматривающий различные льготы для инвесторов. На данный момент существуют ИИС двух типов - А и Б. Первый предполагает возврат владельцу счета 13% внесенной на него суммы в качестве налогового вычета по налогу на доходы физических лиц (но не более 52 тыс. рублей в год), второй - освобождение от налога на доход от вложений в случае закрытия счета. При этом льготы предоставляются лишь в случае, если счет не был закрыт до истечения трехлетнего срока. 

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