МИД РФ рассматривает с партнерами в АТЭС несколько проектов в финансовой сфере

Старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев обратил внимание на подготовку к председательству Перу в АТЭС, которое начнется в декабре

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Москва рассматривает с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) проекты в финансовой сфере, в том числе по линии Банка России. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев.

"Российская Федерация рассматривает ряд проектов, в том числе по линии Центрального банка, с партнерами в АТЭС, которые могли бы способствовать движению в этой сфере в правильном направлении", - сказал он.

Бердыев обратил внимание на подготовку к председательству Перу в АТЭС, которое начнется в декабре 2023 года. "Перу уже с декабря начнет активно продвигать свою повестку дня, пойдет первая серия мероприятий. Мы, естественно, собираемся ехать", - отметил дипломат.

По словам Бердыева, в поле зрения Перу в АТЭС сейчас находятся два ключевых компонента. "Цифровая трансформация, которая пронизывает деятельность нашу во всех секторах, и энергетический переход. Тема эта сейчас звучит очень активно, единых каких-то рецептов здесь нет, и государства предлагают различные взгляды на то, как развивать этот сектор", - подчеркнул он. Кроме этого, председательство выдвинет на повестку задачи ускорения экономического роста, сделает акцент на теме продовольственной безопасности, "будет поднят целый комплекс вопросов, связанных с положением женщин в экономике, с малым и средним предпринимательством".

"Нам по всем этим направлениям есть что сказать, и мы уже с перуанцами находимся в тесных контактах для того, чтобы определиться с возможными совместными проектами, которые могли бы быть реализованы", - заключил посол по особым поручениям МИД РФ.

Об АТЭС

В Сан-Франциско 17 ноября завершился саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Итоговые документы саммита, опубликованные накануне, касаются главным образом экономических вопросов, в них не упоминаются геополитические темы, в том числе ситуация на Украине и обострение палестино-израильского конфликта. Россия и США заявили, что декларация саммита была принята консенсусом.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.