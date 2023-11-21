21 ноября, 09:29

МИД РФ рассматривает с партнерами в АТЭС несколько проектов в финансовой сфере

Старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев обратил внимание на подготовку к председательству Перу в АТЭС, которое начнется в декабре

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Москва рассматривает с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) проекты в финансовой сфере, в том числе по линии Банка России. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев.

"Российская Федерация рассматривает ряд проектов, в том числе по линии Центрального банка, с партнерами в АТЭС, которые могли бы способствовать движению в этой сфере в правильном направлении", - сказал он.

Бердыев обратил внимание на подготовку к председательству Перу в АТЭС, которое начнется в декабре 2023 года. "Перу уже с декабря начнет активно продвигать свою повестку дня, пойдет первая серия мероприятий. Мы, естественно, собираемся ехать", - отметил дипломат.

По словам Бердыева, в поле зрения Перу в АТЭС сейчас находятся два ключевых компонента. "Цифровая трансформация, которая пронизывает деятельность нашу во всех секторах, и энергетический переход. Тема эта сейчас звучит очень активно, единых каких-то рецептов здесь нет, и государства предлагают различные взгляды на то, как развивать этот сектор", - подчеркнул он. Кроме этого, председательство выдвинет на повестку задачи ускорения экономического роста, сделает акцент на теме продовольственной безопасности, "будет поднят целый комплекс вопросов, связанных с положением женщин в экономике, с малым и средним предпринимательством".

"Нам по всем этим направлениям есть что сказать, и мы уже с перуанцами находимся в тесных контактах для того, чтобы определиться с возможными совместными проектами, которые могли бы быть реализованы", - заключил посол по особым поручениям МИД РФ.

Об АТЭС

В Сан-Франциско 17 ноября завершился саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Итоговые документы саммита, опубликованные накануне, касаются главным образом экономических вопросов, в них не упоминаются геополитические темы, в том числе ситуация на Украине и обострение палестино-израильского конфликта. Россия и США заявили, что декларация саммита была принята консенсусом.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация