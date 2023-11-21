21 ноября, 09:29,
обновлено 21 ноября, 09:54

Новак прогнозирует рост доли добычи трудноизвлекаемых запасов нефти к 2050 году до 70%

Вице-премьер добавил, что правительство РФ не исключает введения дополнительных льгот для трудноизвлекаемых запасов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Доля добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти в России может увеличиться с нынешних 30% до 70% к 2050 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"У нас структура запасов меняется, действительно, в сторону все более и более сложно добываемых запасов. По ТРИЗ вы правильно отметили, что у нас на сегодняшний день около 30% добычи - 166 млн тонн - добывается из трудноизвлекаемых запасов. И доля эта будет расти - мы ожидаем, что к 2050 году эта доля может вырасти до 70%", - сказал он.

Новак добавил, что правительство РФ не исключает введения дополнительных льгот для трудноизвлекаемых запасов. "В связи с тем, что у нас структура запасов и добываемой нефти идет в сторону ТРИЗ, нам нужно будет создавать условия для того, чтобы обеспечить сохранение объемов добычи в соответствии с нашими планами", - отметил вице-премьер.

Он также напомнил, что в России принят федеральный проект по разработке трудноизвлекаемых залежей, в котором активно участвуют компании и заинтересованные регионы. В рамках этого проекта, по словам вице-премьера, рассматриваются в том числе и стимулирующие меры добычи трудноизвлекаемых залежей. "Но второе направление - разработка технологий. Для того, чтобы добывать ТРИЗ, надо иметь соответствующие технологии. Этим наши компании занимаются, разрабатывают специальные добавки и оборудование", - подчеркнул Новак. 

Теги:
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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