"Новапорт" предложил реконструировать аэропорт Толмачево по концессии

Стоимость проекта оценили в 19 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Новапорт" предложил провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ИВПП-1) аэропорта Толмачево в Новосибирске (входит в холдинг "Новапорт") в рамках концессионного соглашения. Реконструкция оценивается в 19 млрд рублей, рассказал ТАСС в кулуарах международной научно-практической конференции "Развитие производительных сил Кузбасса" руководитель сибирского кластера холдинга "Новапорт", гендиректор аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич.

"Концессионное соглашение - мы должны проработать альтернативные варианты финансирования реконструкции аэродрома, реконструировать аэродром и через определенное время передать его государству. Реконструкция оценивается в 19 млрд рублей", - сказал Янкилевич.

В ходе сессии он пояснил, что владелец холдинга "Новапорт" Роман Троценко предложил правительству России вариант использования концессионной модели для реконструкции аэродромной инфраструктуры Толмачево.

Однако Янкилевич отметил, что концессионная модель возможна для крупных хабовых аэропортов. "Концессию аэропорт Толмачево может себе позволить - 9 млн пассажиров, на 25 лет, влияние на тариф будет достаточно небольшое", - пояснил он.

Согласно российскому законодательству, аэродромная инфраструктура аэропортов, включая взлетно-посадочные полосы является государственной собственностью. Финансирование строительства и реконструкции осуществляются за счет федерального бюджета. Принцип концессионного соглашения подразумевает, что инвестор за свой счет возводит или реконструирует инфраструктурный объект, а государство в течение нескольких лет возвращает ему средства.

По данным гендиректора аэропорта, по итогам 2023 года пассажиропоток аэропорта составит 9 млн, из которых порядка 3 млн - трансферные пассажиры.

Реконструкция аэропорта ведется с декабря 2019 года. Ожидается, что после реализации масштабной инвестпрограммы, которая включает строительство терминала и реконструкцию двух ВПП, Новосибирск будет связан прямым авиасообщением с каждым городом Российской Федерации, где есть свой аэропорт. Первый этап реконструкции - строительство нового терминала внутренних линий уже реализован. Инвестиции в проект составили более 18 млрд рублей.