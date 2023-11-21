Суд оштрафовал IT-компанию из США за отказ ограничить запрещенный в России контент

Akamai Technologies Inc. должна выплатить 800 тыс. рублей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тыс. рублей американскую компанию Akamai Technologies за отказ применить ограничительные меры к информации, запрещенной на территории России, передает корреспондент ТАСС.

"Признать компанию Akamai Technologies Inc. виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации) и назначить штраф в размере 800 тыс. рублей", - огласила решение судья.

Как следует из протокола, компанией не приняты меры по запрету размещения запрещенной экстремистской информации, а также не удалена информация о продаже электроудочек, которые запрещены на территории РФ. Данную информацию выявила прокуратура Северной Осетии на сайтах music.apple.com и russian.alibaba.com.

Представитель Akamai в суде заявил, что компания не является провайдером хостинга и не имеет возможности удалять информацию. По его словам, Akamai только улучшает производительность, помогает управлять трафиком на сайтах, перераспределяя информационные потоки в интернете.

Akamai Technologies - американская IT-компания, являющаяся поставщиком услуг для акселерации веб-сайтов и провайдером платформ доставки контента и приложений.