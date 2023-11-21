ЦБ обязал рейтинговые агентства раскрывать все присвоенные компаниям рейтинги

Они должны публиковать данные в ситуациях, если компания подала апелляцию или был расторгнут договор, указали в Банке России

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Кредитные рейтинговые агентства (КРА) обязаны раскрывать рейтинг, присвоенный компании, и прогноз по нему вне зависимости от согласия компании с ним. Об этом говорится в информационном письме Банка России.

"Банк России обращает внимание, что агентство должно публиковать рейтинги в случаях, если компания не согласна с результатом и направила мотивированную апелляцию, а также при расторжении договора с КРА", - указывается в письме.

По мнению регулятора, это позволит обеспечить прозрачность и независимость деятельности кредитных рейтинговых агентств.