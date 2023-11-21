21 ноября, 10:02

На Украине вывели в аварийный ремонт еще пять блоков ТЭС

В "Укрэнерго" сообщили, что без света из-за боевых действий и по другим причинам остаются 423 населенных пункта

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Пять блоков теплоэлектростанций (ТЭС) в разных регионах Украины выведены в аварийный ремонт. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"За сутки в аварийный ремонт выведено пять блоков ТЭС в разных регионах [Украины]", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. В понедельник в "Укрэнерго" информировали о четырех блоках ТЭС, выведенных в аварийный ремонт.

В компании также сообщили, что без света из-за боевых действий и по другим причинам остаются 423 населенных пункта. "Из-за погодных условий по состоянию на утро обесточено шесть населенных пунктов", - отметили в "Укрэнерго". 

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