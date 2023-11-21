Мосгордума планирует рассмотреть проект столичного бюджета на одном заседании

По словам председателя городской думы Алексея Шапошникова, длительное обсуждение проекта бюджета невыгодно столице и горожанам

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Проект бюджета Москвы на 2024-2026 годы планируется рассмотреть в рамках одного пленарного заседания столичного парламента. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Как председатель Мосгордумы поддерживаю инициативу парламентского большинства рассмотреть законопроект о бюджете Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов в рамках одного заседания столичного парламента. С консолидированным предложением о целесообразности рассмотрения проекта главного финансового документа в кратчайшие сроки выступили три депутатских объединения в Мосгордуме - фракции партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия", а также постоянное депутатское объединение "Моя Москва", - сказал Шапошников, слова которого приводит пресс-служба Мосгордумы по итогам его встречи с руководителями трех депутатских объединений.

По его словам, "длительное обсуждение проекта бюджета невыгодно Москве и москвичам". "Столице нужны четкие экономические параметры, по которым наш мегаполис сможет в самом ближайшем будущем усиливать социальную поддержку жителей, поддерживать участников СВО и членов их семей, участвовать в восстановлении новых регионов страны, продолжать созидательное развитие. Оперативно и грамотно задать такие ориентиры - одна из ключевых общих задач", - добавил Шапошников.

Он отметил, что ранее парламентарии обсудили и поддержали проект трехлетнего бюджета на заседаниях своих депутатских объединений. "Например, наша фракция [партия "Единая Россия"] рассмотрела этот вопрос вчера, 20 ноября. <...> Предлагаем фракциям и депутатам, не входящим в депутатские объединения, присоединиться к нашей инициативе", - заключил спикер.

О проекте бюджета

Ранее столичное правительство сформировало проект городского бюджета на 2024-2026 годы. 13 октября документ был внесен в столичный парламент. Как уточнял в беседе с ТАСС Шапошников, городской парламент должен закончить рассмотрение бюджета не позднее 1 декабря.

Депутаты Мосгордумы рассмотрят проект бюджета Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов на пленарном заседании столичного парламента 22 ноября. При этом документ обязательно рассматривается на заседании профильной комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике, которое запланировано на 21 ноября. По словам мэра столицы Сергея Собянина, 50% расходов будут направлены на соцподдержку москвичей.

Согласно документу, доходы бюджета Москвы в 2024 году запланированы с ростом на 7% и прогнозируются в объеме почти 4,3 трлн рублей. Расходы бюджета в 2024 году запланированы в объеме около 4,8 трлн рублей, при этом расходы на реализацию 13 госпрограмм Москвы, среди которых развитие здравоохранения, образования, транспортной системы, культурно-туристической среды, сохранение культурного наследия, социальная поддержка жителей, составят 4,4 трлн рублей. Дефицит на следующий год планируется в объеме 500,3 млрд рублей, в плановом периоде будет обеспечено снижение дефицита.