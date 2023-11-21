VK Cloud ввела возможность оплаты сервисов в Казахстане банковскими картами стран СНГ

Платформа развернута в дата-центре QazCloud и соответствует требованиям законодательства республики

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Облачная платформа VK Cloud ввела возможность оплаты своих сервисов в Казахстане при помощи банковских карт из некоторых стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба VK Cloud.

"VK Cloud поддержала оплату сервисов облачной платформы в Казахстане с помощью банковских карт из стран СНГ: Армении, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана", - сказано в сообщении.

Отмечается, что платформа развернута в дата-центре QazCloud на территории Казахстана и соответствует требованиям законодательства республики, а также адаптирована под потребности бизнеса в стране. "Бизнес может оплачивать облачные сервисы в тенге по модели pay-as-you-go - за фактически использованные мощности и инструменты. Сертификат безопасности PCI DSS обеспечивает защиту транзакций и безопасность платежей", - добавили в пресс-службе.

VK Cloud - облачная платформа для бизнеса и разработки, которая предлагает инструменты создания облачной инфраструктуры компаниям.