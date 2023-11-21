В Москве начал работать сервис "Инвестиционный калькулятор"

С помощью ресурса пользователь сможет рассчитать расходы на создание нового или развитие существующего производственного предприятия в городе

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Новый сервис "Инвестиционный калькулятор" заработал в Москве, он поможет рассчитать возможные затраты на создание промышленного производства. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Инвестиционный портал Москвы остается одним из самых востребованных специализированных ресурсов для инвесторов. Так, с помощью "Инвестиционного калькулятора" пользователь сможет рассчитать расходы на создание нового или развитие существующего производственного предприятия в Москве. Сервис учитывает расходы на выплату заработной платы сотрудникам, аренду объектов недвижимости, закупку оборудования, налогообложение и другие переменные", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что инвестиционный калькулятор могут использовать зарегистрированные пользователи столичного инвестпортала. В специальной форме необходимо ввести исходные данные, например планируемую к использованию площадь земельного участка, численность сотрудников, предпочитаемый административный округ и район расположения своего производства, а также необходимое количество объектов недвижимости и оборудования.

"На Инвестпортале представлена исчерпывающая информация о мерах поддержки, в том числе и для промышленных предприятий, налоговых режимах и льготах. Инвесторы могут напрямую связаться с правительством Москвы, найти подходящий вид помощи, подать заявки для получения льготы, осмотреть недвижимость, выставленную на торги, и многое другое", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

При разработке сервиса учитывался международный опыт: специалисты провели комплексный анализ цифровизации государственного сектора европейских стран и государств Азиатско-Тихоокеанского региона и отметили соответствующие преимущества и недостатки.